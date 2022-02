Regno Unito, il premier Johnson perde pezzi: si dimettono la sua stratega politica e il responsabile della comunicazione (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nuove grane per il premier britannico Boris Johnson. Nel giro di poche ore si dimettono una sua stretta collaboratrice, Munira Mirza, e il responsabile della comunicazione di Downing Street, Jack Doyle. Due notizie che, al di là delle motivazioni ufficiali, indeboliscono ancora di più la posizione del primo ministro Tory, già in difficoltà per lo scandalo Partygate, in particolare dopo la pubblicazione del rapporto Gray sulle feste avvenute in pieno lockdown nel giardino della residenza privata del premier, che ha costretto Johnson a chiedere scusa ai cittadini e allora Camera dei Comuni. Scuse che però non sono bastate a fermare il dissenso, che cresce ormai anche all’interno del suo partito mentre aumentano le richieste di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Nuove grane per ilbritannico Boris. Nel giro di poche ore siuna sua stretta collaboratrice, Munira Mirza, e ildi Downing Street, Jack Doyle. Due notizie che, al di là delle motivazioni ufficiali, indeboliscono ancora di più la posizione del primo ministro Tory, già in difficoltà per lo scandalo Partygate, in particolare dopo la pubblicazione del rapporto Gray sulle feste avvenute in pieno lockdown nel giardinoresidenza privata del, che ha costrettoa chiedere scusa ai cittadini e allora Camera dei Comuni. Scuse che però non sono bastate a fermare il dissenso, che cresce ormai anche all’interno del suo partito mentre aumentano le richieste di ...

