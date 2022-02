Regione Puglia: il presidente Emiliano nomina Lopane e Palese assessori L'ufficialità è arrivata nel pomeriggio (Di giovedì 3 febbraio 2022) ll presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha nominato due nuovi assessori: come ampiamente previsto si tratta di Rocco Palese (già deputato di Forza Italia, nonché vicepresidente dell’ente nel governo di centrodestra), cui è stata conferita la delega alla Sanità, e l’ex sindaco di Laterza (Taranto), Gianfranco Lopane (Con), con delega al Turismo. Inoltre il governatore ha conferito al consigliere regionale Grazia Di Bari (M5s) la delega alle Politiche culturali, Patrimonio materiale e immateriale e Valorizzazione dei borghi. «Esperienza, conoscenza del territorio, capacità di ascolto e coinvolgimento di tutte le componenti sociali, sindacali e politiche per realizzare il nostro programma di governo e perseguire il bene ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 3 febbraio 2022) lldella, Michele, hato due nuovi: come ampiamente previsto si tratta di Rocco(già deputato di Forza Italia, nonché vicedell’ente nel governo di centrodestra), cui è stata conferita la delega alla Sanità, e l’ex sindaco di Laterza (Taranto), Gianfranco(Con), con delega al Turismo. Inoltre il governatore ha conferito al consigliere regionale Grazia Di Bari (M5s) la delega alle Politiche culturali, Patrimonio materiale e immateriale e Valorizzazione dei borghi. «Esperienza, conoscenza del territorio, capacità di ascolto e coinvolgimento di tutte le componenti sociali, sindacali e politiche per realizzare il nostro programma di governo e perseguire il bene ...

