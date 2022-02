Red Canzian e la paura per l’infezione cardiaca | “Ho capito che potevo anche morire” Come sta ora il musicista

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Dopo l’operazione per un’infezione, Redtorna ad aggiornare i fan sulle sue condizioni di salute. Il bassista dei Pooh si trova ancora all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e, in un’intervista, ha rivelato la grandeprovata una volta appresa la gravità della situazione. “Una mattina non riuscivo ad alzarmi dal letto” confessa. Reddopo l’intervento: le condizioni di salute delNon è un periodo semplice per Red, storico bassista dei Pooh. Ilè stato ricoverato d’urgenza a metà gennaio presso l’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e operato per un’infezione. Intercettato dal Corriere della Sera per un’intervista, ha rilasciato importanti aggiornamenti circa le sue condizioni di salute. Ha ...

Advertising

oggitreviso : Red Canzian sta meglio, a giorni verrà dimesso dall'ospedale di Treviso - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Red Canzian migliora, verso la riabilitazione: 'Ho veramente pensato di morire' #casanova #redcanzian #matteostrukul… - solospettacolo : Red Canzian migliora, presto riabilitazione - horottoilvetro : RT @MediasetTgcom24: Red Canzian migliora, verso la riabilitazione: 'Ho veramente pensato di morire' #casanova #redcanzian #matteostrukul… - musical_it : Arriva a Milano “Casanova Opera Pop” di Red Canzian -

Ultime Notizie dalla rete : Red Canzian

Un lutto che ha travolto i compagni di band nei Pooh, da Dodi Battaglia ae Roby Facchinetti , ma in generale tutto il mondo della musica italiana. Damiano dei Maneskin piange a Sanremo? "...Arrivano buone notizie dall'ospedale Ca' Foncello di Treviso. Nelle ultime ore, infatti, le condizioni di salute dell'ex bassista dei Pooh,, sono difatti nettamente migliorate tanto da far pensare ad una sua dimissione a breve. Il noto musicista trevigiano potrebbe dunque tornare presto a casa dai suoi cari per continuare poi ...«Me lo hanno promesso». Tutta benzina nel percorso di ripresa e riabilitazione di Red Canzian. Il peggio è decisamente alle spalle, ma la task force che al Ca’ Foncello sta curando l’ex bassista e ...Andiamo a scoprire in che zona vive Red Canzian e cos’ha di particolare la sua abitazione. Un fiume vicino di cui non riesce a fare a meno. Sapere tutto sui vip è sempre stato un must per i loro ...