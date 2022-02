Quirinale: Renzi, 'candidatura Belloni ha rafforzato il Mattarella bis' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Nella notte tra venerdì e sabato alcune forze politiche hanno provato a portare la maggioranza sulla Belloni, una donna di grande livello. Questa candidatura ha rafforzato il Mattarella bis. Quando la discussione arriva al punto che vogliono portare il capo dei Servizi segreti, le raffinate analisi istituzionali le teniamo per la prossima volta. Affidiamoci a chi ha guidato il Paese fino a ora, Draghi e Mattarella: squadra che vince non si cambia". Lo ha detto Matteo Renzi a SkyTg24. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb (Adnkronos) - "Nella notte tra venerdì e sabato alcune forze politiche hanno provato a portare la maggioranza sulla, una donna di grande livello. Questahailbis. Quando la discussione arriva al punto che vogliono portare il capo dei Servizi segreti, le raffinate analisi istituzionali le teniamo per la prossima volta. Affidiamoci a chi ha guidato il Paese fino a ora, Draghi e: squadra che vince non si cambia". Lo ha detto Matteoa SkyTg24.

