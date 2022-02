Quirinale | il giuramento di Mattarella | lunghi applausi alla Camera Il capo dello Stato | Sono stati giorni travagliati per tutti | anche

Advertising

TgLa7 : ??#Quirinale: @matteosalvinimi positivo al #Covid, salta #giuramento di #Mattarella?? - Montecitorio : Il #Tricolore illumina la facciata di Palazzo Montecitorio per celebrare il giuramento del Presidente della Repubbl… - Agenzia_Ansa : QUIRINALE | Mattarella ha lasciato il Quirinale, va alla Camera per il giuramento con cui inizierà il suo secondo m… - AndreaLisi15 : RT @dottorbarbieri: ???? IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA HA GIURATO. #QUIRINALE #GIURAMENTO - 23ehlisa : ?? Quirinale: Il film del giuramento ? All'uscita dal Colle una folla a salutarlo ?? Fonte -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale giuramento

...Sergio Mattarella presterà per la seconda voltacome capo dello Stato, ma alla cerimonia non potrà partecipare uno dei protagonisti di questa ultima elezione dell'inquilino del, ...Adempiro' al mio dovere secondo i principi e le norme della Costituzione, cui ho appena rinnovato ildi fedelta', e a cui ho cercato di attenermi in ogni momento nei sette anni trascorsi. ...Grazie per avermi richiamato ad un incarico a cui non potevo sottrarmi. Se si fosse protratto uno stato di incertezza per l'elezione del Quirinale, avrebbero potuto essere compromesse le risorse ...innovative, lungimiranti, che guardino alla complessità dei problemi e non soltanto agli interessi particolari”. Lo dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo in Parlamento ...