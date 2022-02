Quirinale, Fratelli d’Italia vuole vietare la rielezione del presidente: depositata una proposta di legge costituzionale (Di giovedì 3 febbraio 2022) vietare la rielezione del presidente della Repubblica. È quello che vuole proporre Fratelli d’Italia. Una proposta di legge costituzionale di due articoli è stata depositata ieri a Montecitorio dal deputato Francesco Lollobrigida. Un analogo testo è stato presentato dal Pd un mese fa a palazzo Madama, su iniziativa di Luigi Zanda. Il partito di Giorgia Meloni, che non ha votato Sergio Mattarella al Colle per la seconda volta, ribadisce con un testo ad hoc la non rieleggibilità del presidente della Repubblica. Secondo Lollobrigida “dopo la rielezione anche del presidente Mattarella, oltretutto non nelle prime votazioni e con le modalità a tutti note, è evidente che, se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022)ladeldella Repubblica. È quello cheproporre. Unadidi due articoli è stataieri a Montecitorio dal deputato Francesco Lollobrigida. Un analogo testo è stato presentato dal Pd un mese fa a palazzo Madama, su iniziativa di Luigi Zanda. Il partito di Giorgia Meloni, che non ha votato Sergio Mattarella al Colle per la seconda volta, ribadisce con un testo ad hoc la non rieleggibilità deldella Repubblica. Secondo Lollobrigida “dopo laanche delMattarella, oltretutto non nelle prime votazioni e con le modalità a tutti note, è evidente che, se ...

