Quirinale | Fico twitta foto sopralluogo in aula | ultimi preparativi**

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Roma, 3 feb. (Adnkronos) - "inpreparativi per il giuramento del Presidente della Repubblica #Mattarella davanti al Parlamento in seduta comune. La seduta inizierà alle 15.30, diretta sulla webtv di @Montecitorio". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto, su twitter postando una suanell'emiciclo di Montecitorio.

Successivamente, i l presidentedichiarerà chiusa la seduta e, insieme al presidente del ... Read More In Evidenza Diretta, oggi il giuramento alla Camera di Mattarella alle ore 15,30 3 ...... la partenza dalsarà segnalata dalla campana di Montecitorio che suonerà durante tutto il tragitto fino all'arrivo al Palazzo dove sarà accolto dal presidente della Camera, Roberto, e ...Una volta in Parlamento, il presidente uscente e rientrante salirà sul banco della presidenza con Fico che inviterà il Capo dello Stato ... Lancia Flaminia presidenziale per fare ritorno al Quirinale.Un Segretario di presidenza darà lettura del processo verbale della seduta, poi il Presidente Fico dichiarerà chiusa la seduta. Il cerimoniale del Quirinale prevederà per il neo Presidente il ...