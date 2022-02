Quelli del CoroVirus applaudono Zalone. Da Bassetti a Galli: «Ha interpretato il sentimento degli italiani» – Il video (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non solo Matteo Bassetti, ma anche Massimo Galli e Pier Luigi Lopalco e Roberto Burioni hanno apprezzato e applaudito l’esibizione di Checco Zalone a Sanremo 2022. «Ha colto nel segno sulla divisione degli esperti. Per quel che mi riguarda io non avrò nessun problema a tornare a fare il mio lavoro, ne sarò felice lo stesso», ha detto il responsabile della clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova ad AdnKronos, specificando che lui non è un virologo. Ieri Zalone, nei panni del virologo Oronzo Carrisi, di Capurso, ha avvertito che «la pacchia è finita» e, con un quadro epidemiologico che si fa meno grave, «la gente vogliono uscire, la gente si divertono». «Zalone è fantastico, eccezionale. Io sono un grande estimatore è un numero uno e ho visto i suoi film. Ha colto ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) Non solo Matteo, ma anche Massimoe Pier Luigi Lopalco e Roberto Burioni hanno apprezzato e applaudito l’esibizione di Checcoa Sanremo 2022. «Ha colto nel segno sulla divisioneesperti. Per quel che mi riguarda io non avrò nessun problema a tornare a fare il mio lavoro, ne sarò felice lo stesso», ha detto il responsabile della clinica Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino di Genova ad AdnKronos, specificando che lui non è un virologo. Ieri, nei panni del virologo Oronzo Carrisi, di Capurso, ha avvertito che «la pacchia è finita» e, con un quadro epidemiologico che si fa meno grave, «la gente vogliono uscire, la gente si divertono». «è fantastico, eccezionale. Io sono un grande estimatore è un numero uno e ho visto i suoi film. Ha colto ...

stebellentani : Che una certa parte di no vax sia poco intelligente, lo sapevamo. Ma quelli che non hanno capito che la durata “ind… - ladyonorato : Oggi è il giorno della verità per i partiti italiani che si dichiarano “dalla parte del popolo”: quelli che voteran… - DavidPuente : La bufala del video dei camionisti americani che esprimono solidarietà a quelli canadesi contro l'obbligo vaccinale - JackYal18434509 : RT @CiroNostro: Sei italiano: sali sul treno solo col greenpass rafforzato. Sei straniero: sali sul treno solo col greenpass base. Quelli d… - eugeniosantoro : 'La necessità di un nuovo e diverso governo della ricerca...continua ad avere scarso interesse nell’agenda politica… -