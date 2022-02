Quella battuta su Telelombardia che non è piaciuta a Ravezzani: "Nei miei studi invito Amadeus ma non Mentana" (Di giovedì 3 febbraio 2022) A quasi un mese dalla mini-polemica scoppiata dopo la battuta rivolta da Checco Zalone ad Amadeus ("Non lavorerai più… forse a Telelombardia"), Fabio Ravezzani torna sull'uscita del comico e sulle reazioni che ne sono seguite. Leggi su lastampa (Di giovedì 3 febbraio 2022) A quasi un mese dalla mini-polemica scoppiata dopo larivolta da Checco Zalone ad("Non lavorerai più… forse a"), Fabiotorna sull'uscita del comico e sulle reazioni che ne sono seguite.

Advertising

koala_moonlight : davide deve sparire quella battuta cattivissima e jess l’ha capita perché ha cambiato faccia #jeru - RiordanSally : @Kolored97 Era x fare una battuta ?? Lo so che come a me non ti interessa quella roba! - s0lidsnacks : oh ch3cco z4lone fa battuta transfobica a sanremo e quella rincoglionita di giorgia meloni lo difende, chi lo avrebbe mai detto - AngeMontalbetti : @St1cazz_ @panic193 No ha detto ciò che pensa perché Soleil è Soleil e non condivide ogni cosa che dice Katia..semm… - LaStampa : Quella battuta su Telelombardia che non è piaciuta a Ravezzani: 'Nei miei studi invito Amadeus ma non Mentana' -