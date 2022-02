Quante auto, quante piste, quali modalità: uno sguardo in anteprima a Gran Turismo 7 (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il nuovo capitolo della storica serie di simulazione di guida per PlayStation si adatta ai tempi e diventa un modo per approfondire la cultura delle automobili Leggi su repubblica (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il nuovo capitolo della storica serie di simulazione di guida per PlayStation si adatta ai tempi e diventa un modo per approfondire la cultura dellemobili

Advertising

dveamglvx : Sapete quante cose vorrei scrivere dal nervoso?? Ma fortunatamente so auto placarmi perciò buonanotte y’all - MassmilianoS : @Tharkas72 Non so nemmeno dove sia la Val Brembana! 'Anni fa ? Ma di cosa parli?'non so quante persone conosci... T… - EmmaEmmaluce : Hai una casa un auto puoi portare tuo figlio da te invece vuoi solo andare a casa della tua ex sei come lei fals eg… - rtl1025 : ?? Nel 2021 sono state vendute per la prima volta in Europa tante #auto ibride quante auto #diesel. Lo ha annunciato… - Zio_Dino : @sapetetuttovoi Dirò di più. Sa perfettamente dove sei, quante soste ha fatto l'auto, quante buche ha preso l'auto,… -