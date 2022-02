Qualificazioni Mondiali a -16°, l’Honduras protesta con gli Usa: «Portiere sostituito per congelamento» (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ad un certo punto, non era ancora finito il primo tempo di Usa-Honduras, si sono accorti che il Portiere dell’Honduras Luis Lopez era congelato: temperatura corporea sotto i 35 gradi, brividi, capogiri, senso di confusione e aumento della frequenza cardiaca. Chiari sintomi di ipotermia. E l’hanno sostituito con uno più… caldo. Per lo stesso motivo hanno dovuto cambiare anche l’attaccante Romell Quioto. La gara di Qualificazioni Mondiali poi vinta dagli americani 3-0 passerà alla storia come la partita più fredda Concacaf. Si è giocata l’Allianz Field di Saint Paul, in Minnesota: a -16 gradi. Campo, accusano gli honduregni, scelto apposta: “È inconcepibile che una potenza come gli Stati Uniti ti porti qui per giocare e ottenere un vantaggio. Così non si gioca per divertirsi, ma per soffrire”. Ma anche ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ad un certo punto, non era ancora finito il primo tempo di Usa-Honduras, si sono accorti che ildelLuis Lopez era congelato: temperatura corporea sotto i 35 gradi, brividi, capogiri, senso di confusione e aumento della frequenza cardiaca. Chiari sintomi di ipotermia. E l’hannocon uno più… caldo. Per lo stesso motivo hanno dovuto cambiare anche l’attaccante Romell Quioto. La gara dipoi vinta dagli americani 3-0 passerà alla storia come la partita più fredda Concacaf. Si è giocata l’Allianz Field di Saint Paul, in Minnesota: a -16 gradi. Campo, accusano gli honduregni, scelto apposta: “È inconcepibile che una potenza come gli Stati Uniti ti porti qui per giocare e ottenere un vantaggio. Così non si gioca per divertirsi, ma per soffrire”. Ma anche ...

Advertising

Inter : ??? | INTERNAZIONALI El Toro decisivo nel successo dell'Albiceleste ?? - SkySport : Stati Uniti-Honduras, 2 cambi per ipotermia durante le qualificazioni mondiali #SkySport #StatiUnitiHonduras - Inter : ??? | INTERNAZIONALI Notte di impegni internazionali per tre nerazzurri: Lautaro vince il 'derby' contro… - napolista : Qualificazioni #Mondiali a -16°, l’#Honduras protesta con gli #Usa: «Portiere sostituito per congelamento» «Ci han… - ManuelMonzani : RT @SkySport: Stati Uniti-Honduras, 2 cambi per ipotermia durante le qualificazioni mondiali #SkySport #StatiUnitiHonduras -