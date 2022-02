Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca forte e mareggiate Protezione civile, previsioni meteo (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “venti: Da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti settentrionali, con particolare riferimento alle aree costiere meridionali. mareggiate lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Puglia, maltempo: allerta per vento fino a burrasca forte e mareggiate <small ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validitàalle 20. Si fa riferimento a “venti: Da forti a, con raffiche, dai quadranti settentrionali, con particolare riferimento alle aree costiere meridionali.lungo le coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articoloper

Advertising

NoiNotizie : #Puglia #meteo, #maltempo: allerta per vento fino a burrasca forte e mareggiate - CaputoItalo : Quartiere Leuca e ... dintorni da un'idea di Stefano Donno : Maltempo in Puglia: torna il gelo e il forte vento... - CiccioniSe : RT @NoiNotizie: Neve sui rilievi del foggiano #Foggia, pioggia in altre zone della #Puglia. #Meteo, #maltempo: allerta vento per tutta la r… - NoiNotizie : Neve sui rilievi del foggiano #Foggia, pioggia in altre zone della #Puglia. #Meteo, #maltempo: allerta vento per tu… - Trmtv : Maltempo in Puglia: torna il gelo e il forte vento, prevista neve nella notte sul Gargano -