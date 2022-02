PS3 Rilasciato un aggiornamento per webMAN MOD 1 47 37 02 02 2022

(Di giovedì 3 febbraio 2022) Lo sviluppatore Aldo Vargas haun nuovo“silenzioso” di-MOD in versione 1.47.37 .-MOD e’ una versione più completa delda Deank ,con caratteristiche che un normale backup manager non possiede,mentre irisMAN è un fork di Iris Manager dello sviluppatore Estwald con molte funzionalità e pienamente open-source. Questa nuova versione “silenziosa” aggiunge la scansione dei giochi SegaCD ,”COLECO”, “MSX”, “MSX2”, “SG1000”, “MASTER”, “PCECD”, “CANNONBALL”, “X64” e fixati errori di shader,reindirizzamenti ecc. CARATTERISTICHE E FUNZIONALITA’ Generale Supporto su tutti i firmware personalizzati con funzionalità Cobra abilitata (ver 4.46-4.88 CEX, DEX e DECR) Supporto su firmware REBUG con funzione Cobra disabilitata (ver 4.84.2-4.86.1 ...

