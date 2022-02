Prima vittoria dell'Italia ai Giochi di Pechino, nel curling battuti gli Stati Uniti 8 a 4 (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Per l'Italia i Giochi olimpici invernali di Pechino si sono aperti con una vittoria. Nella Prima partita del torneo di curling misto gli azzurri Stefania Constantini ed Amos Mosaner hanno sconfitto per 8 a 4 gli Stati Uniti. La coppia Italiana, dopo essere andata in svantaggio per 1 a 0 nel primo end, nel secondo ha piazzato un parziale di 4 a 0 per poi portarsi sul 5 a 1 al termine del terzo. Nell'ottava e ultima ‘mano', l'Italia ha fatto segnare un parziale di 2 a 0. Prossima avversaria dell'Italia sarà la Svizzera alle ore 14.05 locali (le 7.05 in Italia). Il torneo di curling si svolge al National Aquatics Centre dove alle Olimpiadi estive ... Leggi su agi (Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Per l'olimpici invernali disi sono aperti con una. Nellapartita del torneo dimisto gli azzurri Stefania Constantini ed Amos Mosaner hanno sconfitto per 8 a 4 gli. La coppiana, dopo essere andata in svantaggio per 1 a 0 nel primo end, nel secondo ha piazzato un parziale di 4 a 0 per poi portarsi sul 5 a 1 al termine del terzo. Nell'ottava e ultima ‘mano', l'ha fatto segnare un parziale di 2 a 0. Prossima avversariasarà la Svizzera alle ore 14.05 locali (le 7.05 in). Il torneo disi svolge al National Aquatics Centre dove alle Olimpiadi estive ...

