Prima doppietta dell' Italia ai Giochi di Pechino | nel curling battuti Usa e Svizzera

Leggi su agi

(Di giovedì 3 febbraio 2022) AGI - Per l'olimpici invernali disi sono aperti con una vittoria. Nellapartita del torneo dimisto gli azzurri Stefania Constantini ed Amos Mosaner hanno sconfitto per 8 a 4 gli Stati Uniti. La coppiana, dopo essere andata in svantaggio per 1 a 0 nel primo end, nel secondo ha piazzato un parziale di 4 a 0 per poi portarsi sul 5 a 1 al termine del terzo. Nell'ottava e ultima ‘mano', l'ha fatto segnare un parziale di 2 a 0. Più combattuto il confronto con lavinto 8 a 7 ini una partita emozionante conclusa all'extra end. Costantini-Mosaner al quinto end erano in vantaggio per 5 a 3 ma successivamente la coppiacomposta da Jenny Perret e Martin Rios è passata in ...