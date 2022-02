Prescrizione negata all’ex terrorista Bergamin | sconterà 16 anni dopo il rientro dalla Francia

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La Cassazione accoglie il ricorso del pm contro la corte d’Appello di Milano: il complice di Battisti dovrà andare in carcere. Fu condannato per concorso morale nel delitto del maresciallo Santoro. Il 20 aprile ci sarà l’udienza per l’estradizione

... forse, un aiuto psicologico potrebbe servirgli a trovare la strada della sua adolescenza. ...che "per accedere al consultorio non si deve pagare alcun ticket e non c'è obbligo dida ...... dopo che la Corte d'Assise d'Appello di Milano aveva dichiarato la pena estinta per avvenuta: se quindi l'ideologo dei Pac (Proletari armati per il comunismo), condannato a 16 anni e 11 ...Un escamotage per interrompere la prescrizione che sarebbe arrivata l'8 aprile. Accolta dal tribunale, la dichiarazione era arrivata il 30 marzo, troppo tardi secondo la corte d'Appello mancando i 15 ...