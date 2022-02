Povertà, secondo Social Indicators Research il 22,3% degli italiani a rischio insicurezza alimentare (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – In Italia le persone a rischio di Povertà alimentare o insicurezza alimentare sono il 22,3% dell’intera popolazione, un tasso che varia a livello regionale dal 14,6% dell’Umbria, al 29,6% dell’Abruzzo, al 18,7 % della Toscana, con elevati livelli di disuguaglianze soprattutto per quanto riguarda ortaggi, carne e pesce. Questi dati emergono da uno studio pubblicato sulla rivista Social Indicators Research firmato da Stefano Marchetti dell’Università di Pisa e Luca Secondi dell’Università della Tuscia a partire dall’Indagine sulla Spesa delle Famiglie italiane del 2017 dell’Istat. “L’indagine – sottolinea Stefano Marchetti, professore di statistica del Dipartimento di Economia e Management dell’Ateneo pisano – non riguarda la ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) – In Italia le persone adisono il 22,3% dell’intera popolazione, un tasso che varia a livello regionale dal 14,6% dell’Umbria, al 29,6% dell’Abruzzo, al 18,7 % della Toscana, con elevati livelli di disuguaglianze soprattutto per quanto riguarda ortaggi, carne e pesce. Questi dati emergono da uno studio pubblicato sulla rivistafirmato da Stefano Marchetti dell’Università di Pisa e Luca Secondi dell’Università della Tuscia a partire dall’Indagine sulla Spesa delle Famiglie italiane del 2017 dell’Istat. “L’indagine – sottolinea Stefano Marchetti, professore di statistica del Dipartimento di Economia e Management dell’Ateneo pisano – non riguarda la ...

Advertising

StraNotizie : Povertà, secondo Social Indicators Research il 22,3% degli italiani a rischio insicurezza alimentare… - KOOVANTE31 : prima stavo pensando a tutta la povertà che c’è nel mondo e secondo me le tette di jungkook possono mettere fine anche a questo - MattSDPell : @thewaterflea Dopodiché mi ha confidato essersi stufato: le limitazioni non aiutano nessuno, perché vede che i clie… - PierluigiCroce : @cavicchioli A parte la povertà e chi ha accesso alle tecnologie, quanti di questi acquisterebbero crypto secondo te? - MadamaL41898457 : RT @GenCar5: Secondo il @cepal_onu l'estrema povertà in #AmericaLatina è passata nel 2021 da 81 a 86 milioni di persone. -

Ultime Notizie dalla rete : Povertà secondo Cisl: aperto il congresso dei pensionati lombardi Secondo il segretario FNP, all'interno del sistema di welfare regionale deve trovare spazio anche ... anche nella ricca Lombardia, dove oggi la povertà è più diffusa tra i giovani. Il problema del ...

Sentinelle dell'inclusione: una formazione immersiva che riparte da Benevento il 3 e 4 febbraio. ...la presentazione delle caratteristiche del profilo sono state rappresentate internamente secondo ...sostenuto dalla Fondazione " Con i Bambini " sul Bando Adolescenza del fondo nazionale " povertà ...

Povertà, secondo Social Indicators Research il 22,3% degli italiani a rischio insicurezza alimentare Adnkronos il segretario FNP, all'interno del sistema di welfare regionale deve trovare spazio anche ... anche nella ricca Lombardia, dove oggi laè più diffusa tra i giovani. Il problema del ......la presentazione delle caratteristiche del profilo sono state rappresentate internamente...sostenuto dalla Fondazione " Con i Bambini " sul Bando Adolescenza del fondo nazionale "...