Pochettino Manchester United, Rangnick glissa: «Non ho idea…» – VIDEO (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’allenatore ad interim del Manchester United, Ralf Rangnick, non si espone sul possibile arrivo di Pochettino Sono in molti a pensare che Mauricio Pochettino, sempre sulla graticola in quel di Parigi, possa essere il prossimo allenatore del Manchester United nella stagione 2022-23. A tal proposito, è intervenuto in conferenza stampa l’attuale tecnico Ralf Rangnick che sull’argomento ha preferito glissare: «Non ho idea, sono concentrato solo quello che possiamo fare per migliorare». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 4 febbraio 2022) L’allenatore ad interim del, Ralf, non si espone sul possibile arrivo diSono in molti a pensare che Mauricio, sempre sulla graticola in quel di Parigi, possa essere il prossimo allenatore delnella stagione 2022-23. A tal proposito, è intervenuto in conferenza stampa l’attuale tecnico Ralfche sull’argomento ha preferitore: «Non ho idea, sono concentrato solo quello che possiamo fare per migliorare». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportli26181512 : Manchester United, Rangnick: 'Non so nulla su Pochettino' VIDEO: L'allenatore del Manchester United, Rangnick: 'Poc… - Mediagol : VIDEO Manchester United, Rangnick allontana l’esonero: “Pochettino? Non ne so nulla” - cameradale : Mauricio Pochettino, new gaffer of Manchester United terrorist club - sportli26181512 : Manchester United: torna di moda Pochettino, il suo futuro dipende da Zidane: Secondo quanto riferiscono i media in… - oshanreddevil5 : @UTDTrey @Thompso50916139 @TheEuropeanLad Mauricio Pochettino, welcome to Manchester United. -