Pnrr, da Cdm ricognizione sugli obiettivi del primo semestre (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri di oggi ha fatto una puntuale ricognizione della situazione relativa ai principali obiettivi Pnrr del primo semestre dell'anno. Il CdM ha valutato positivamente lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza dei Ministeri coinvolti, considerando che, nell'ambito delle procedure di attuazione del Pnrr, al 31 gennaio 2022 le Amministrazioni titolari di interventi hanno emanato 113 bandi e avvisi per un importo complessivo pari a circa 27,86 miliardi di euro. Ad oggi risultano aperti 48 bandi per un ammontare di risorse da assegnare pari a 23,17 miliardi. E' questo il quadro tratteggiato da fonti di Palazzo Chigi. Nel 2022 l'Italia deve conseguire complessivamente 100 obiettivi per il Pnrr ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022) (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri di oggi ha fatto una puntualedella situazione relativa ai principalideldell'anno. Il CdM ha valutato positivamente lo stato di attuazione degli investimenti e delle riforme di competenza dei Ministeri coinvolti, considerando che, nell'ambito delle procedure di attuazione del, al 31 gennaio 2022 le Amministrazioni titolari di interventi hanno emanato 113 bandi e avvisi per un importo complessivo pari a circa 27,86 miliardi di euro. Ad oggi risultano aperti 48 bandi per un ammontare di risorse da assegnare pari a 23,17 miliardi. E' questo il quadro tratteggiato da fonti di Palazzo Chigi. Nel 2022 l'Italia deve conseguire complessivamente 100per il...

Advertising

elenabonetti : Un Cdm importante, oggi, che segna il passo di un’Italia aperta al futuro. PNRR e le nuove regole per la scuola. I… - Palazzo_Chigi : #Pnrr Presidente Draghi in #Cdm: L’erogazione della seconda rata, in scadenza al 30 giugno 2022, presuppone il cons… - am_libera67 : RT @effepy49: @borghi_claudio Il coraggio uno c’è l’ha, non può inventarselo a impulsi. Anche la Lega ne ha fatti passare tante in CdM. Ma… - am_libera67 : RT @sipuofaree: @borghi_claudio Borghi.. è il gioco delle parti. E finché non verranno spartiti i soldi del pnrr voi non farete nulla salvo… - sipuofaree : @borghi_claudio Borghi.. è il gioco delle parti. E finché non verranno spartiti i soldi del pnrr voi non farete nul… -