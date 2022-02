PIL Lombardia 2022: +3,8%, in ribasso sulle stime 2021 (+4,7%) Proiezioni: Investimenti +5,7%, Consumi +4,3% (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le Proiezioni relative al PIL 2022 della Lombardia fanno segnare un +3,8%, in ribasso rispetto alle stime di ottobre 2021 in cui si prospettava un +4,7%. Sul periodo 2019-2022 si registra dunque un +0,8%. E’ questo uno dei dati più significativi acquisiti da CNA Lombardia in collaborazione con il Centro Studi Sintesi in relazione alle tendenze dell’economia lombarda ad inizio 2022. Anche il quadro europeo è segnato da un rimbalzo: il PIL dell’area euro passa dal -6,5% del 2020 (dati tendenziali) al +4,3% del 2022. L’Italia nel 2022 dovrebbe vedere una crescita del 4,6%, dopo il crollo (-9%) del 2020. Su questo rimbalzo del PIL e allo stesso tempo dell’inflazione, campeggiano anche le nubi dei rincari ... Leggi su newsagent (Di giovedì 3 febbraio 2022) Lerelative al PILdellafanno segnare un +3,8%, inrispetto alledi ottobrein cui si prospettava un +4,7%. Sul periodo 2019-si registra dunque un +0,8%. E’ questo uno dei dati più significativi acquisiti da CNAin collaborazione con il Centro Studi Sintesi in relazione alle tendenze dell’economia lombarda ad inizio. Anche il quadro europeo è segnato da un rimbalzo: il PIL dell’area euro passa dal -6,5% del 2020 (dati tendenziali) al +4,3% del. L’Italia neldovrebbe vedere una crescita del 4,6%, dopo il crollo (-9%) del 2020. Su questo rimbalzo del PIL e allo stesso tempo dell’inflazione, campeggiano anche le nubi dei rincari ...

Ultime Notizie dalla rete : PIL Lombardia Il calcio vergognoso e incapace ci chiede i soldi C'è una strana contraddizione, nell'economia italiana di quest'ultimo periodo. Secondo i dati il Pil ormai cresce di oltre il 6 per cento . Una roba che erano decine d'anni che non si vedeva. Io non me lo ricordo un dato del genere, e ormai faccio questo mestiere da un bel po'. Tutto bene, ...

Cisl: aperto il congresso dei pensionati lombardi ... il cui attuale punto di non ritorno è il costo delle pensioni attestato sul 16% del PIL. In questo ... Un carico di lavoro su cui la segreteria FNP CISL di Lombardia chiede la fiducia per i prossimi ...

Covid a Milano, le nuove imprese guidano la ripresa: “L'economia pronta a ripartire in primavera” La Repubblica Il congresso Fnp Cisl Lombardia apre con un applauso a Mattarella (red.) L’11esimo congresso della categoria dei Pensionati di CISL Lombardia, sindacato che rappresenta oltre 305mila iscritti e vanta una presenza ...

Come andrà la crescita italiana nel 2022 Per fortuna, chiuderemo il 2021 con un Pil a 1.674 miliardi di euro, ai prezzi del 2015. Una crescita del 6,5 per cento rispetto all’anno precedente. Leggermente inferiore a quella francese, ma decisa ...

