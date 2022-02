Pietrelcina | finanziato l’acquisto di una ‘Mangiaplastica’ | la comunicazione del vicesindaco

Leggi su anteprima24

Il comune diha ottenuto un finanziamento dal ministero per la Transizione Ecologica perdi una macchinache sarà posizionata in paese. A darne notizia è il, Nicolino Cardone, che spiega: "Si tratta di un eco-compattatore che incrementerà sensibilmente la quantità di plastica prodotta in paese evitandone la dispersione nell'ambiente e migliorando il tasso di raccolta differenziata e di riciclo. Per incentivarne l'utilizzo ne promuoveremo il funzionamento attraverso una puntuale campagna informativa". Il finanziamento ricevuto ammonta a 24.034 euro.