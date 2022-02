Peugeot - Solo tre mesi di attesa per la 308 in barba al chip

(Di giovedì 3 febbraio 2022) La crisi dei microavrà un impatto limitato sui piani del 2022 e chi ordina una nuova308 oggi dovrebbe vedersela consegnare tra fine aprile e inizio maggio. Lo ha detto durante un incontro con la stampa il nuovo ceo diItalia, Thierry Lonziano (i nonni, italiani, migrarono in Francia), arrivato a Torino dopo il recente ruolo di capo globale di marketing e comunicazione. Nell'anno appena aperto proseguirà la transizione energetica con la previsione di un mix di vendite più favorevole alle varianti elettrificate che dovrebbero raggiungere un peso del 20% contro il 15 dell'anno scorso: in sostanza una macchina su cinque sarà a batteria o plug-in. Un punto della situazione che per laè importante, visto che il nostro Paese rappresenta per il marchio del Leone il secondo mercato al mondo, subito ...

Advertising

sogno09 : tra la fine degli anni 70 e la prima metà degli ottanta non passava settimana senza un morto causa incidente con il… -

Ultime Notizie dalla rete : Peugeot Solo

Come detto, anche l'esperienza clienti è uno degli aspetti ai quali tiene di più, come ... Il nostro posizionamento è verso la parte alta del mainstream, il che significa vantare non...... alla domanda se ci fosse una presunta coupé basata sul 3008 conosciuta nelle indiscrezioni con il nome di4008.modelli per massimizzare i profitti Jackson ha affermato che stanno ...La crisi dei microchip avrà un impatto limitato sui piani del 2022 e chi ordina una nuova Peugeot 308 oggi dovrebbe vedersela consegnare tra fine aprile e inizio maggio. Lo ha detto durante un ...Superato questo scoglio, Peugeot anche in Italia accelererà nella ... "Non si possono proporre solo auto elettriche oggi, c'è incertezza, come sempre davanti a una transizione.