Perchè tutti odiano la Juventus? Il vero motivo che nessuno ha il coraggio di dire (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Juventus, negli anni, è diventata squadra antipatica; finalmente è stato svelato il motivo per cui tutta Italia non sopporta i bianconeri. Alla fine il motivo è stato rivelato; dopo tanto tempo è uscito fuori il perché la Juventus è una squadra poco ben vista da tutti i tifosi italiani, eccetto quelli bianconeri. Andiamo a vedere di cosa si tratta. LapressePerché la Juventus è così odiata da tutti i tifosi delle squadre italiane? La risposta è piuttosto semplice: stiamo parlando della squadra più vincente del nostro campionato e di un club capace, nel mercato di gennaio, di andare a prendere due come Vlahovic e Zakaria. Sabrina Salerno alle terme: l'acqua si fa bollente, impossibile non guardare i "galleggianti" Questi due acquisti non sono andati giù a molti tifosi ...

