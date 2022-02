Perché la Lega non ha votato il decreto Covid: cosa c’è dietro lo strappo di Salvini (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il nuovo decreto Covid è stato approvato da un Consiglio dei Ministri incompleto. Il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti era assente, mentre Massimo Garavaglia (Turismo) ed Erika Stefani (Disabilità) hanno votato no. Subito dopo l’ok i tre hanno pubblicato una nota ufficiale: «In coscienza non potevamo approvare la discriminazione tra bambini vaccinati e non». Eppure, come hanno fatto sapere altri eletti del Carroccio, il decreto 2 febbraio contiene norme chieste proprio da loro: l’ok ai vaccinati con Sputnik, le norme su hotel e turisti, il Green pass «senza scadenza». Ma allora Perché la Lega non ha votato il decreto e cosa c’è dietro lo strappo di Matteo ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il nuovoè stato approvato da un Consiglio dei Ministri incompleto. Il ministro dello Sviluppo Giancarlo Giorgetti era assente, mentre Massimo Garavaglia (Turismo) ed Erika Stefani (Disabilità) hannono. Subito dopo l’ok i tre hanno pubblicato una nota ufficiale: «In coscienza non potevamo approvare la discriminazione tra bambini vaccinati e non». Eppure, come hanno fatto sapere altri eletti del Carroccio, il2 febbraio contiene norme chieste proprio da loro: l’ok ai vaccinati con Sputnik, le norme su hotel e turisti, il Green pass «senza scadenza». Ma alloralanon hailc’èlodi Matteo ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché Lega Perché la Lega non ha votato il decreto Covid: cosa c'è dietro lo strappo di Salvini Ma allora perché la Lega non ha votato il decreto e cosa c'è dietro lo strappo di Matteo Salvini ? L'obiettivo n. 1: Speranza I retroscena dei giornali puntano oggi i riflettori su Giorgetti. Secondo ...

Il M5s resta verde e di sinistra ... mentre Alessandro Di Battista attaccava Conte perché stava portando alla degenerazione i 5stelle, ... Conte è accusato di aver gestito male la partita per il Quirinale, di aver trattato con la Lega. R. ...

