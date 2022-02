Perché il debito Usa è diverso da quello europeo. Scrive Pennisi (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Banca centrale europea (Bce) non ha, almeno per il momento, all’ordine del giorno il debito dell’eurozona (soprattutto quello creato durante la pandemia). È stato annunciato da tempo che in marzo verrà chiuso l’Emergency purchase pandemic program (Pepp), di cui ha tratto vantaggio principalmente l’Italia ma non si parla ancora di Quantitave Tightening (Q.T.), tema al centro dei dibattiti in seno all’autorità monetaria americana, la Federal Reserve. Il Q.T. è l’inverso del Quantitative Easing (Q.E.), ossia la graduale vendita sul mercato dei titoli di stato acquistati, tramite il Pepp e programmi analoghi, che gonfiano i bilanci delle banche centrali. Non si parla neanche di aumento dei tassi, un aumento peraltro già annunciato negli Stati Uniti. Ciò non vuole dire che le autorità monetarie europee non sono preoccupate di un debito ... Leggi su formiche (Di giovedì 3 febbraio 2022) La Banca centrale europea (Bce) non ha, almeno per il momento, all’ordine del giorno ildell’eurozona (soprattuttocreato durante la pandemia). È stato annunciato da tempo che in marzo verrà chiuso l’Emergency purchase pandemic program (Pepp), di cui ha tratto vantaggio principalmente l’Italia ma non si parla ancora di Quantitave Tightening (Q.T.), tema al centro dei dibattiti in seno all’autorità monetaria americana, la Federal Reserve. Il Q.T. è l’inverso del Quantitative Easing (Q.E.), ossia la graduale vendita sul mercato dei titoli di stato acquistati, tramite il Pepp e programmi analoghi, che gonfiano i bilanci delle banche centrali. Non si parla neanche di aumento dei tassi, un aumento peraltro già annunciato negli Stati Uniti. Ciò non vuole dire che le autorità monetarie europee non sono preoccupate di un...

Advertising

CarloMontauti : RT @DeShindig: Perché il ?@fattoquotidiano? si ostina a parlare di cose che non conosce? Pli? Ehm Tassi debito pubblico? Ehm Inflazione? E… - pixel_di : ?? me. ???? ——— Vivi la tua vita, non aspettare di morire, perché aspettate così tanto, a chi aspettate di preciso ?… - thewaterflea : RT @blu_mirtillo: Questi vogliono il pareggio di bilancio e tagli alla spesa pubblica (cosa taglieranno ancora, fa paura solo supporlo), pe… - FFiamengo : RT @DeShindig: Perché il ?@fattoquotidiano? si ostina a parlare di cose che non conosce? Pli? Ehm Tassi debito pubblico? Ehm Inflazione? E… - znkee : RT @DeShindig: Perché il ?@fattoquotidiano? si ostina a parlare di cose che non conosce? Pli? Ehm Tassi debito pubblico? Ehm Inflazione? E… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché debito Legge elettorale, Brunetta: "ne serve una al passo coi tempi" ... salirebbero i rendimenti dei titoli di Stato, pagheremmo molto di più il nostro debito. Per questa ... Mi chiedo, pensando ai partiti, ma non potremmo stare tutti dalla stessa parte perché si realizzi ...

Manovre di Governo: si riparte da pensioni, bollette e bonus Quindi dei veri e propri 'common bond', ossia una prima, embrionale mutualizzazione del debito all'interno della UE . Una svolta epocale per cui l'Europa non può permettersi che l'Italia fallisca ...

Perché i giovani non escono bene dalla manovra del governo Il Foglio ... salirebbero i rendimenti dei titoli di Stato, pagheremmo molto di più il nostro. Per questa ... Mi chiedo, pensando ai partiti, ma non potremmo stare tutti dalla stessa partesi realizzi ...Quindi dei veri e propri 'common bond', ossia una prima, embrionale mutualizzazione delall'interno della UE . Una svolta epocale per cui l'Europa non può permettersi che l'Italia fallisca ...