Perché i cantanti dicono 'Papalina', 'Fantasanremo' e danno il 5 ad Amadeus (Di giovedì 3 febbraio 2022) In queste sere, un susseguirsi di musica e divertimento: Sanremo, però, non è solo un festival della musica, ma anche un'occasione per divertire gli spettatori più competitivi, che giocano al Fantasanremo, una competizione online parallela. Ma cos'è il Fantasanremo? Si tratta di un gioco online a cui partecipano più di 150mila utenti, che di fatto competono sui social piazzando nella loro "squadra" 5 artisti del Festival di Sanremo. Per partecipare al Fantasanremo, infatti, bisogna scegliere 5 cantanti in gara, e la somma dei loro punteggi sarà il totale con cui si compete con altri giocatori: chi ha il punteggio più alto, ovviamente, vincerà il Fantasanremo. Ci sono anche dei bonus, che sono molto importanti per alzare il punteggio dei cantanti nella propria squadra. I bonus sono molto creativi e dipendono dallo stile del cantante, da come si veste, ...

