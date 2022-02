"Perché Damiano piangeva". Bomba su Sanremo: lo sgarbo al "quinto membro segreto dei Maneskin" | Video (Di giovedì 3 febbraio 2022) Perché Damiano David è scoppiato a piangere sul palco del Festival di Sanremo? I retroscena dal palco dell'Ariston spopolano, il cantante dei Maneskin su Instagram ha ringraziato tutti, fan e collaboratori, e pure la fidanzata Giorgia Soleri, decisiva a suo dire nella scrittura e nell'interpretazione di Coraline, il brano ad alto tasso emotivo che ha portato il cuore da rocker del giovane romano a sciogliersi in caldissime lacrime, come neve al sole. Secondo Striscia la notizia, però, dietro c'è qualcosa di più. Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, e condotto in via eccezionale di nuovo da Roberto Lipari e Sergio Friscia (sostituti di Enzo Iacchetti, positivo al Covid, ed Ezio Greggio fermato in via precauzionale), dà la parola al quinto componente dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 3 febbraio 2022)David è scoppiato a piangere sul palco del Festival di? I retroscena dal palco dell'Ariston spopolano, il cantante deisu Instagram ha ringraziato tutti, fan e collaboratori, e pure la fidanzata Giorgia Soleri, decisiva a suo dire nella scrittura e nell'interpretazione di Coraline, il brano ad alto tasso emotivo che ha portato il cuore da rocker del giovane romano a sciogliersi in caldissime lacrime, come neve al sole. Secondo Striscia la notizia, però, dietro c'è qualcosa di più. Il tg satirico di Canale 5 fondato e diretto da Antonio Ricci, e condotto in via eccezionale di nuovo da Roberto Lipari e Sergio Friscia (sostituti di Enzo Iacchetti, positivo al Covid, ed Ezio Greggio fermato in via precauzionale), dà la parola alcomponente dei ...

EmanuelaVertigo : @daviddamiano99 Grazie a te Damiano per averci emozionato, per aver condiviso qualcosa di intimo, profondo e doloro… - _Yaakamoz_ : ECCO AD ESEMPIO, ora sono nera, IL BISOGNO DI CANCELLARE UNA PERSONA PERCHÉ HA DETTO LA SUA OPINIONE, ma raga ao vo… - zazoomblog : Sanremo 2022: Damiano David svela perché si è commosso - #Sanremo #2022: #Damiano #David #svela… - needvtommo : RT @fIeurslwt: damiano ha eliminato il tweet questo perché dovete sempre esagerare per ogni cosa non avete limiti - chiaraquella : RT @hazntimseyes: anche perché Damiano ci legge tutti quindi le persone avrebbero potuto esprimere il loro pensiero civilmente o facendo no… -