Per un tweet contro il "nemico" Nadal, si dimette il vice della Fondazione Barcellona (Di giovedì 3 febbraio 2022) C'è un piccolo caso in Spagna. O meglio, in Catalogna. Il vicepresidente della Fondazione Barcellona, Alfons Godall, ha rassegnato le dimissioni in seguito alle polemiche scatenate dal suo tweet subito dopo la vittoria di Nadal agli Open d'Australia. Anche perché i suoi tweet avevano subito provocato la reazione di Mafpre, sponsor di Nadal, che aveva subito annunciato la rottura dell'accordo con la Fondazione Barcellona. Godall aveva scritto, in catalano, che Nadal lo ha reso nervoso sin dal primo giorno, e che per lui è un rappresentante dello stato nemico al pari di Alonso. Poi, dopo l'addio dello sponsor Mapfre, ha scritto che si dimette dalla ...

