Per la Serbia è tutto a posto: “Djokovic non ha falsificato i tamponi” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Djokovic non avrà problemi giudiziari in Serbia. O almeno non per l’accusa di aver falsificato i risultati di un test Covid per cercare di entrare in Australia e giocare agli Australian Open. L’ufficio del pubblico ministero, scrive il Guardian, ha dichiarato di aver ricevuto una richiesta di procedimento penale contro ignoti che avrebbero falsificato due certificati PCR, successivamente utilizzati da Djokovic per richiedere un’esenzione medica dalla vaccinazione in entrata in Australia. “L’accusa ha agito secondo le leggi, sono stati eseguiti controlli ed è stato stabilito che Novak Djokovic è stato testato più volte e che i certificati sui risultati dei test del 16 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 sono validi“, si legge nella nota. Alcune inchieste, tra cui una del Der Spiegel e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 febbraio 2022)non avrà problemi giudiziari in. O almeno non per l’accusa di averi risultati di un test Covid per cercare di entrare in Australia e giocare agli Australian Open. L’ufficio del pubblico ministero, scrive il Guardian, ha dichiarato di aver ricevuto una richiesta di procedimento penale contro ignoti che avrebberodue certificati PCR, successivamente utilizzati daper richiedere un’esenzione medica dalla vaccinazione in entrata in Australia. “L’accusa ha agito secondo le leggi, sono stati eseguiti controlli ed è stato stabilito che Novakè stato testato più volte e che i certificati sui risultati dei test del 16 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 sono validi“, si legge nella nota. Alcune inchieste, tra cui una del Der Spiegel e ...

