Per il Daily Mail Paratici è una sòla: accolto come il messia del mercato, ha mancato tutti gli obiettivi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Al Tottenham il connubio tra Paul Mitchell e Mauricio Pochettino è stato ricco di successi. Acquisti come Son, Alderweireld e il promettente Dele Alli sono stati senza dubbio azzeccati. Mitchell lasciò nel 2016, dopo un litigio con il presidente Levy. Gli è succeduto Steve Hitchen, a cui è andata decisamente peggio: non ha per niente convinto l’acquisto di Serge Aurier, e lo stesso è accaduto per Matt Doherty e Giovani Lo Celso. Ciliegina sulla torta l’ingaggio di Tanguy Ndombele, che ha l’aggravante di essere stato pagato ben 63 milioni. È a causa di questi fallimenti che è stato in qualche modo declassato per far posto a Paratici. Fabio Paratici, quindi, è stato accolto come “il messia del mercato” che finalmente avrebbe messo in ordine la situazione in casa ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 febbraio 2022) Al Tottenham il connubio tra Paul Mitchell e Mauricio Pochettino è stato ricco di successi. AcquistiSon, Alderweireld e il promettente Dele Alli sono stati senza dubbio azzeccati. Mitchell lasciò nel 2016, dopo un litigio con il presidente Levy. Gli è succeduto Steve Hitchen, a cui è andata decisamente peggio: non ha per niente convinto l’acquisto di Serge Aurier, e lo stesso è accaduto per Matt Doherty e Giovani Lo Celso. Ciliegina sulla torta l’ingaggio di Tanguy Ndombele, che ha l’aggravante di essere stato pagato ben 63 milioni. È a causa di questi fallimenti che è stato in qualche modo declassato per far posto a. Fabio, quindi, è stato“ildel” che finalmente avrebbe messo in ordine la situazione in casa ...

Advertising

fixsomg : @ATEEZofficial @saniesmoonie daily dose di felicità per te ?????? - BCarazzolo : RT @FranFerrante: Che figata ieri il #vento! Non solo 1800 GWh in #Europa di #eolico ma anche oltre 160 GWh in Italia (quasi 1 kWh su 5 con… - CristinaTrenti1 : RT @CristinaTrenti1: SONYA DAILY SKINCARE SYSTEM, IL TRATTAMENTO COMPLETO PER UNA PELLE PIU' GIOVANE E LUMINOSA - daily_research : Participants needed for online survey! Topic: 'Sviluppo di un'app per il turismo d'avventura'… - daily_k_drama : Nuovo poster per il drama BL <Cherry Blossom After Winter>, in uscita il 24 febbraio con licenza Viki. #kdrama… -

Ultime Notizie dalla rete : Per Daily Omicidio Rosa Alfieri. Arrestato in ospedale l'assassino, confessa il delitto ma nega di averla violentata Apple Daily, giornale pro - democrazia, annuncia la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - Advertisement - AgenPress - Elpidio D'Ambra, il 31enne fermato nel pomeriggio di ieri per l'omicidio di Rosa ...

Allarme oncologi. Aumento casi di tumore in fase avanzata a causa ritardi diagnosi dovuti al Covid Apple Daily, giornale pro - democrazia, annuncia la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - Advertisement - AgenPress - E' allerta per l'aumento di casi di tumore in fase avanzata, a causa dei ritardi ...

Daily Mail: “La Juve un cobra che ha ipnotizzato il Tottenham” Corriere dello Sport Apple, giornale pro - democrazia, annuncia la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - Advertisement - AgenPress - Elpidio D'Ambra, il 31enne fermato nel pomeriggio di ieril'omicidio di Rosa ...Apple, giornale pro - democrazia, annuncia la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - Advertisement - AgenPress - E' allertal'aumento di casi di tumore in fase avanzata, a causa dei ritardi ...