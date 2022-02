Pechino 2022, Vezzali: “Le gesta degli azzurri per incoraggiare i giovani a fare sport” (Di giovedì 3 febbraio 2022) “A nome del Governo rivolgo un ‘in bocca al lupo’ ai 118 atleti azzurri ed a tutti i componenti la delegazione che rappresenterà l’Italia ai Giochi Olimpici invernali di Pechino2022. Non potrò essere presente fisicamente in tribuna ad applaudire l’ingresso nello stadio olimpico, ma, assieme a tutti gli italiani, saremo col cuore accanto a ciascun atleta in gara”. Si apre così una dichiarazione della sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali, alla vigilia della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. “I Giochi Olimpici rappresentano infatti un’occasione per il Paese di ritrovarsi uniti attorno a quel tricolore che domani sarà in mano a Michela Moioli, chiamata a sostituire Sofia Goggia a cui va un particolare ‘in bocca al lupo’. L’auspicio è che, attraverso le gesta dei nostri atleti, ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 3 febbraio 2022) “A nome del Governo rivolgo un ‘in bocca al lupo’ ai 118 atletied a tutti i componenti la delegazione che rappresenterà l’Italia ai Giochi Olimpici invernali di. Non potrò essere presente fisicamente in tribuna ad applaudire l’ingresso nello stadio olimpico, ma, assieme a tutti gli italiani, saremo col cuore accanto a ciascun atleta in gara”. Si apre così una dichiarazione della sottosegretaria allo, Valentina, alla vigilia della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi. “I Giochi Olimpici rappresentano infatti un’occasione per il Paese di ritrovarsi uniti attorno a quel tricolore che domani sarà in mano a Michela Moioli, chiamata a sostituire Sofia Goggia a cui va un particolare ‘in bocca al lupo’. L’auspicio è che, attraverso ledei nostri atleti, ...

