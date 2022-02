Pechino 2022: scoperti 50 nuovi positivi al Covid-19 all’interno della bolla olimpica (Di giovedì 3 febbraio 2022) A pochissime ore dall’inizio della cerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, al via domani 4 febbraio alle 13:00 italiane, crescono i casi di Covid-19 all’interno della scrupolosa bolla olimpica allestita dall’organizzazione. Come riportato da insidethegamez, nella giornata di mercoledì 2 febbraio sono stati effettuati 67.137 tamponi, da cui sono stati trovati 26 positivi. A questi se ne sono aggiunti altri 29, scovati tra i 753 arrivi all’aeroporto della Capitale cinese, per un totale di 55. Si tratta del numero più alto registrato fino a questo momento, per 287 casi in totale. Un aumento che sembra comunque non preoccupare Brian McCloskey, dottore a Capo del Comitato di sicurezza sanitaria ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) A pochissime ore dall’iniziocerimonia d’apertura dei Giochi Olimpici Invernali di, al via domani 4 febbraio alle 13:00 italiane, crescono i casi di-19scrupolosaallestita dall’organizzazione. Come riportato da insidethegamez, nella giornata di mercoledì 2 febbraio sono stati effettuati 67.137 tamponi, da cui sono stati trovati 26. A questi se ne sono aggiunti altri 29, scovati tra i 753 arrivi all’aeroportoCapitale cinese, per un totale di 55. Si tratta del numero più alto registrato fino a questo momento, per 287 casi in totale. Un aumento che sembra comunque non preoccupare Brian McCloskey, dottore a Capo del Comitato di sicurezza sanitaria ...

