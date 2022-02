Pechino 2022, registrati 55 nuovi positivi al Covid-19: sale a 287 il totale dei casi (Di giovedì 3 febbraio 2022) Salgono i positivi a Pechino 2022. Sono 55 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore nella Capitale cinese, in relazione ai Giochi olimpici invernali alla vigilia della cerimonia di apertura. Nella giornata di ieri, mercoledì 2 febbraio, a fronte di 753 arrivi (325 fra atleti e funzionari, 428 gli altri stakeholders), i tamponi effettuati in aeroporto hanno rilevato 29 casi di positività, mentre dei 67.137 tamponi effettuati nella bolla (4.461 dei quali hanno riguardato atleti e altri componenti delle delegazioni, il resto tutti gli altri partecipanti), 26 sono positivi (13+13). Il dato aggiornato dunque, considerando i dati forniti dal 23 gennaio ad oggi, è di 287 casi. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Salgono i. Sono 55 icontaginelle ultime 24 ore nella Capitale cinese, in relazione ai Giochi olimpici invernali alla vigilia della cerimonia di apertura. Nella giornata di ieri, mercoledì 2 febbraio, a fronte di 753 arrivi (325 fra atleti e funzionari, 428 gli altri stakeholders), i tamponi effettuati in aeroporto hanno rilevato 29dità, mentre dei 67.137 tamponi effettuati nella bolla (4.461 dei quali hanno riguardato atleti e altri componenti delle delegazioni, il resto tutti gli altri partecipanti), 26 sono(13+13). Il dato aggiornato dunque, considerando i dati forniti dal 23 gennaio ad oggi, è di 287. SportFace.

Advertising

Eurosport_IT : ???? Albertville, 1992 Alberto Tomba vince il suo terzo oro olimpico trionfando nello slalom gigante, bissando così… - Eurosport_IT : Finalmente. Ci siamo. ?? Cominciano le Olimpiadi anche per i colori azzurri, sul ghiaccio con Amos Mosaner e Stefani… - RaiNews : Il messaggio del pontefice agli atleti in partenza per le Olimpiadi di Pechino: 'E' per voi un'esperienza unica di… - FreddieTee : RT @DarioPuppo: Buon esordio degli azzurri Amos Mosaner e Stefania Constantini nel doppio misto di Pechino 2022 con il successo per 8-4 sug… - sportface2016 : Membri #Cio contro il Mondiale biennale e #Infantino decide di non partire per la Cina #Beijing2022WinterOlympics -