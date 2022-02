Pechino 2022, Moioli portabandiera insieme a 50 azzurri alla cerimonia di apertura (Di giovedì 3 febbraio 2022) Conto alla rovescia per la cerimonia di apertura che domani sera alzerà ufficialmente il sipario sui Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. L’Italia Team, con la portabandiera Michela Moioli, farà il suo ingresso al National Stadium per penultima, precedendo la Cina, Paese ospitante. L’Italia, infatti, sarà la Nazione che organizzerà, con Milano Cortina 2026, i prossimi Giochi Invernali. Ad aprire la cerimonia, invece, come da tradizione la Grecia, Paese in cui sono nate le Olimpiadi, seguita da Turchia, Malta e Madagascar, secondo quello che è l’alfabeto in cinese mandarino. Moioli, campionessa olimpica dello snowboardcross a PyeongChang2018, era stata inizialmente designata per essere l’alfiere azzurro nella ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 3 febbraio 2022) Contorovescia per ladiche domani sera alzerà ufficialmente il sipario sui Giochi Olimpici Invernali di. L’Italia Team, con laMichela, farà il suo ingresso al National Stadium per penultima, precedendo la Cina, Paese ospitante. L’Italia, infatti, sarà la Nazione che organizzerà, con Milano Cortina 2026, i prossimi Giochi Invernali. Ad aprire la, invece, come da tradizione la Grecia, Paese in cui sono nate le Olimpiadi, seguita da Turchia, Malta e Madagascar, secondo quello che è l’alfabeto in cinese mandarino., campionessa olimpica dello snowboardcross a PyeongChang2018, era stata inizialmente designata per essere l’alfiere azzurro nella ...

