Pechino 2022, ministro sport Ucraina: "Evitate gli atleti russi, con loro siamo in guerra" (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il ministro dello sport ucraino, Vadym Hutcajt, ha dato un diktat molto semplice ai suoi atleti impegnati in gara ai Giochi Olimpici di Pechino 2022: restare lontani dagli atleti russi. Ecco le sue parole: "Evitate di stare con gli atleti russi e non fate foto. La guerra va avanti da otto anni, ora c'è un aggravamento della situazione al confine ed è molto importante che i nostri atleti controllino le proprie emozioni. Capisco che da molti anni ci siano amicizie tra atleti che si allenano insieme. Ma con la russia siamo in guerra".

