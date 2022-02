Pechino 2022, l’Italia sfilerà con mantella tricolore alla cerimonia di apertura (Di giovedì 3 febbraio 2022) In occasione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022, l’Italia Team sfilerà con una mantella tricolore sulla classica divisa da podio. Un omaggio che Giorgio Armani ha voluto fare all’Italia e agli atleti impegnati nella rassegna olimpica, un capo particolare in tessuto tecnico lucido, bianco nella parte centrale, rosso e verde sui lati. “E’ un tributo alla nostra bandiera e agli alti valori che essa rappresenta, e che i nostri atleti incarnano” ha detto lo stilista, fornitore ufficiale dell’Italia Team delle divise ai Giochi olimpici. La cerimonia di apertura si terrà domani, venerdì 4 febbraio, alle ore 13 italiane presso lo Stadio ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) In occasione delladidelle Olimpiadi invernali diTeamcon unasulla classica divisa da podio. Un omaggio che Giorgio Armani ha voluto fare ale agli atleti impegnati nella rassegna olimpica, un capo particolare in tessuto tecnico lucido, bianco nella parte centrale, rosso e verde sui lati. “E’ un tributonostra bandiera e agli alti valori che essa rappresenta, e che i nostri atleti incarnano” ha detto lo stilista, fornitore ufficiale delTeam delle divise ai Giochi olimpici. Ladisi terrà domani, venerdì 4 febbraio, alle ore 13 italiane presso lo Stadio ...

