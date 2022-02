Pechino 2022 | le speranze di medaglia dell’Italia in ogni sport | la guida completa

Leggi su sportface

(Di venerdì 4 febbraio 2022) La Cerimonia di Apertura di venerdì 4 febbraio darà ufficialmente il via alle Olimpiadi invernali di, che si concluderanno il 20 febbraio. Saranno 118 gli atleti (72 uomini e 46 donne) che proveranno a portare sul podio il Tricolore, ma quali sono le maggioridiper l’Italia a? Dallo sci alpino al biathlon, passando per glidel ghiaccio, scopriamo le punte di diamante e gli outsiderTeam di questi Giochi,per: IL PROGRAMMA COMPLETO, GIORNO PER GIORNO DOVE VEDERE LE OLIMPIADI IN TV? TUTTI GLI ITALIANI IN GARA, GIORNO PER GIORNO I REGOLAMENTI DI TUTTI GLII RISULTATI GIORNO ...