Pechino 2022, hockey femminile: dominio Canada contro la Svizzera, bene Giappone e Repubblica Ceca (Di giovedì 3 febbraio 2022) Netta vittoria del Canada all’esordio nel torneo di hockey femminile ai Giochi Olimpici di Pechino 2022, contro una Svizzera ko per 12-1. Doppietta di Fillier e rete di Spooner nel primo periodo, con quest’ultimo che insieme a Stacey, Johnstone e Turnbull ha allungato sull’8-0 nel secondo. Sul finale trovano le reti anche Bell e Ambrose, mentre per la Svizzera è andato a segno Stalder nel terzo periodo. Match leggermente più equilibrato tra Repubblica Ceca e Cina, con i primi vittoriosi per 3-1 grazie alle reti di Radova, Krizova e Pejzlova. Nel secondo periodo Mi Le aveva accorciato le distanze sul 2-1, ma anche questa volta non è bastato. Stesso risultato tra Svezia e Giappone, con gli svedesi ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Netta vittoria delall’esordio nel torneo diai Giochi Olimpici diunako per 12-1. Doppietta di Fillier e rete di Spooner nel primo periodo, con quest’ultimo che insieme a Stacey, Johnstone e Turnbull ha allungato sull’8-0 nel secondo. Sul finale trovano le reti anche Bell e Ambrose, mentre per laè andato a segno Stalder nel terzo periodo. Match leggermente più equilibrato trae Cina, con i primi vittoriosi per 3-1 grazie alle reti di Radova, Krizova e Pejzlova. Nel secondo periodo Mi Le aveva accorciato le distanze sul 2-1, ma anche questa volta non è bastato. Stesso risultato tra Svezia e, con gli svedesi ...

Advertising

Eurosport_IT : ???? Vancouver, 2010 Giuliano “Razzo” Razzoli riporta l’oro olimpico nello slalom speciale in Italia, 22 anni dopo A… - Eurosport_IT : Finalmente. Ci siamo. ?? Cominciano le Olimpiadi anche per i colori azzurri, sul ghiaccio con Amos Mosaner e Stefani… - Internazionale : Alla vigilia dei giochi invernali del 2022 di Pechino, la fascinazione per il “miracolo cinese” del 2008 lascia il… - fattoquotidiano : Ucraina, dalla semifinale europea di calcio a 5 alle Olimpiadi di Pechino: la crisi tra Mosca e Kiev rischia di con… - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci di Fondo - Olimpiadi Pechino, la Norvegia schiera solo tre atlete per lo skiathlon di sabato -