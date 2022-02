Pechino 2022, divisa Armani omaggio alla bandiera per gli atleti azzurri nella Cerimonia d’Apertura (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mancano ormai meno di 24 ore alla Cerimonia d’Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, che comincerà venerdì 4 febbraio a partire dalle ore 13 italiane. Il Nido d’Uccello sarà teatro di una parata iconica e che rappresenta come sempre uno dei momenti più attesi ed importanti di una rassegna a cinque cerchi. L’Italia sfilerà per 90ma, penultima nell’ordine di uscita in base all’alfabeto del Paese ospitante. La portabandiera Michela Moioli (medaglia d’oro a Pyeongchang 2018 nello snowboardcross) e tutti gli azzurri presenti indosseranno una mantella tricolore sulla classica divisa da podio. Si tratta di un omaggio da parte di Giorgio Armani, che ha realizzato un capo particolare in tessuto tecnico lucido, ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Mancano ormai meno di 24 oredei Giochi Olimpici Invernali di, che comincerà venerdì 4 febbraio a partire dalle ore 13 italiane. Il Nido d’Uccello sarà teatro di una parata iconica e che rappresenta come sempre uno dei momenti più attesi ed importanti di una rassegna a cinque cerchi. L’Italia sfilerà per 90ma, penultima nell’ordine di uscita in base all’alfabeto del Paese ospitante. La portaMichela Moioli (medaglia d’oro a Pyeongchang 2018 nello snowboardcross) e tutti glipresenti indosseranno una mantella tricolore sulla classicada podio. Si tratta di unda parte di Giorgio, che ha realizzato un capo particolare in tessuto tecnico lucido, ...

