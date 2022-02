Pechino 2022, cerimonia d’apertura: l’Italia sfilerà per penultima (Di giovedì 3 febbraio 2022) Conto alla rovescia per la cerimonia di apertura che domani sera, 4 febbraio, alzerà ufficialmente il sipario sui Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. La spedizione italiana, con la portabandiera Michela Moioli, farà il suo ingresso al National Stadium per penultima, precedendo la Cina, Paese ospitante. l’Italia, infatti, sarà la Nazione che organizzerà, con MilanoCortina 2026, i prossimi Giochi Invernali. Ad aprire la cerimonia, invece, come da tradizione la Grecia, Paese in cui sono nate le Olimpiadi, seguita da Turchia, Malta e Madagascar, secondo quello che è l’alfabeto in cinese mandarino. Moioli, campionessa olimpica dello snowboard cross a PyeongChang 2018, è stata inizialmente designata per essere l’alfiere azzurro nella cerimonia di chiusura del 20 ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Conto alla rovescia per ladi apertura che domani sera, 4 febbraio, alzerà ufficialmente il sipario sui Giochi Olimpici Invernali di. La spedizione italiana, con la portabandiera Michela Moioli, farà il suo ingresso al National Stadium per, precedendo la Cina, Paese ospitante., infatti, sarà la Nazione che organizzerà, con MilanoCortina 2026, i prossimi Giochi Invernali. Ad aprire la, invece, come da tradizione la Grecia, Paese in cui sono nate le Olimpiadi, seguita da Turchia, Malta e Madagascar, secondo quello che è l’alfabeto in cinese mandarino. Moioli, campionessa olimpica dello snowboard cross a PyeongChang 2018, è stata inizialmente designata per essere l’alfiere azzurro nelladi chiusura del 20 ...

