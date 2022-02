Paul Heyman:” Roman Reigns non sarebbe stato in grado di presentare il personaggio del Tribal Chief all’inizio della sua carriera” (Di giovedì 3 febbraio 2022) Roman Reigns è attualmente il campione universale più longevo della storia della WWE avendo superato il record di 503 giorni precedentemente appartenuto a Brock Lesnar. In molti sostengono che Paul Heyman abbia avuto un ruolo fondamentale nella crescita esponenziale avuta da Reigns nel corso dell’ultimo anno e mezzo. Il personaggio giusto al momento giusto In un’intervista rilasciata al “The Masked Man Show” Heyman ha dichiarato che Reigns non sarebbe stato in grado di presentare il character del Tribal Chief prima nella sua carriera. Ecco le sue parole nei particolari:” Sono ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 3 febbraio 2022)è attualmente il campione universale più longevostoriaWWE avendo superato il record di 503 giorni precedentemente appartenuto a Brock Lesnar. In molti sostengono cheabbia avuto un ruolo fondamentale nella crescita esponenziale avuta danel corso dell’ultimo anno e mezzo. Ilgiusto al momento giusto In un’intervista rilasciata al “The Masked Man Show”ha dichiarato chenonindiil character delprima nella sua. Ecco le sue parole nei particolari:” Sono ...

