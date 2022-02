Pattinaggio artistico, Pechino 2022: le favorite del singolo femminile. Il fenomeno Valieva sfida le compagne di squadra (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tra i piatti forti delle gare di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 non può che esserci la prova individuale femminile, pianificata il 15 e il 17 febbraio. Una battaglia titanica, dove si scriveranno indubbiamente pagine e pagine di storia, non solo in quanto per la prima volta in una rassegna olimpica verranno presentati in questa categoria dei salti da quattro giri di rotazione, ma per lo scontro esclusivamente a trazione russa che coinvolgerà Kamila Valieva, Anna Shcherbakova e Alexandra Trusova. A partire con i favori del pronostico ci sarà proprio la Neo Campionessa d’Europa Valieva, dominatrice assoluta in quella che è la sua prima stagione in campo Senior. In pochi mesi l’allieva di Eteri Tutberidze ha sbriciolato ogni primato ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Tra i piatti forti delle gare dialle Olimpiadi Invernali dinon può che esserci la prova individuale, pianificata il 15 e il 17 febbraio. Una battaglia titanica, dove si scriveranno indubbiamente pagine e pagine di storia, non solo in quanto per la prima volta in una rassegna olimpica verranno presentati in questa categoria dei salti da quattro giri di rotazione, ma per lo scontro esclusivamente a trazione russa che coinvolgerà Kamila, Anna Shcherbakova e Alexandra Trusova. A partire con i favori del pronostico ci sarà proprio la Neo Campionessa d’Europa, dominatrice assoluta in quella che è la sua prima stagione in campo Senior. In pochi mesi l’allieva di Eteri Tutberidze ha sbriciolato ogni primato ...

