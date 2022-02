Pattinaggio artistico, Pechino 2022: ecco gli azzurri schierati per la prima giornata del Team Event (Di giovedì 3 febbraio 2022) Stiamo per cominciare. Alle ore 2:55 italiane di venerdì 4 febbraio inizieranno ufficialmente le competizioni di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La gara inaugurale sarà quella del Team Event e coinvolgerà i segmenti più brevi di tre specialità: il singolo maschile, la rhythm dance e le coppie. La Nazionale azzurra come risaputo sarà della partita e si giocherà le sue carte sferrando fin da subito l’artiglieria pesante, come dimostrano le assegnazioni appena comunicate. In campo maschile a rompere il ghiaccio sarà Daniel Grassl, al debutto assoluto nella rassegna a cinque cerchi. L’altoatesino seguito da Lorenzo Magri cercherà di guadagnare posizioni importanti puntando a una performance sopra i 90 punti, snocciolando il quadruplo lutz, il triplo axel e ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Stiamo per cominciare. Alle ore 2:55 italiane di venerdì 4 febbraio inizieranno ufficialmente le competizioni dialle Olimpiadi Invernali di. La gara inaugurale sarà quella dele coinvolgerà i segmenti più brevi di tre specialità: il singolo maschile, la rhythm dance e le coppie. La Nazionale azzurra come risaputo sarà della partita e si giocherà le sue carte sferrando fin da subito l’artiglieria pesante, come dimostrano le assegnazioni appena comunicate. In campo maschile a rompere il ghiaccio sarà Daniel Grassl, al debutto assoluto nella rassegna a cinque cerchi. L’altoatesino seguito da Lorenzo Magri cercherà di guadagnare posizioni importanti puntando a una performance sopra i 90 punti, snocciolando il quadruplo lutz, il triplo axel e ...

