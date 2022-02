Pandemia verso la fine? Galli ironizza sull'Oms: 'Un giorno dicono una cosa e un giorno l'altra' (Di giovedì 3 febbraio 2022) Pandemia finita o no? Nessuno lo sa e le previsioni si sbizzarriscono. 'Li abbiamo sentiti dire, a seconda di chi parlava, un giorno una cosa e un giorno un'altra e francamente non va bene. Quando ... Leggi su globalist (Di giovedì 3 febbraio 2022)finita o no? Nessuno lo sa e le previsioni si sbizzarriscono. 'Li abbiamo sentiti dire, a seconda di chi parlava, ununae unun'e francamente non va bene. Quando ...

Advertising

Agenzia_Ansa : È allerta per l'aumento di casi di tumore in fase avanzata, per i ritardi in diagnosi e cure accumulati nella pande… - MediasetTgcom24 : Covid, l'allarme degli oncologi: verso ondata dei casi avanzati per i ritardi causati dalla pandemia #covid… - Adnkronos : 'Andiamo verso la fine della pandemia, ce lo dice #Omicron': le parole di Maria Rita Gismondo. #Covid. - CarenteStella : RT @Agenzia_Ansa: È allerta per l'aumento di casi di tumore in fase avanzata, per i ritardi in diagnosi e cure accumulati nella pandemia: '… - ddojefrittur : RT @Agenzia_Ansa: È allerta per l'aumento di casi di tumore in fase avanzata, per i ritardi in diagnosi e cure accumulati nella pandemia: '… -