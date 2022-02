Padel, al via la settima edizione della Coppa dei Club MSP: ospiti Panucci, Liverani e Pizarro (Di giovedì 3 febbraio 2022) Al via la settima edizione della Coppa dei Club MSP Italia, appuntamento amatoriale di grande prestigio per quanto riguarda il Padel e organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Numeri in crescita per il torneo che prenderà il via sabato 5 febbraio: nel 2022 parteciperanno circa 300 squadre di tutta Italia (solo nel Lazio saranno 124, provenienti da 71 circoli), per un totale di oltre 5.000 tra atleti e atlete. Il tutto all’insegna dell’integrazione e dell’inclusione. Non mancheranno quest’anno gli ex calciatori ospiti speciali della manifestazione: presenti Christian Panucci, Fabio Liverani e David Pizarro, ma anche Sarah Felberbaum, moglie di De Rossi. Claudio ... Leggi su sportface (Di giovedì 3 febbraio 2022) Al via ladeiMSP Italia, appuntamento amatoriale di grande prestigio per quanto riguarda ile organizzato da MSP Italia, ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni. Numeri in crescita per il torneo che prenderà il via sabato 5 febbraio: nel 2022 parteciperanno circa 300 squadre di tutta Italia (solo nel Lazio saranno 124, provenienti da 71 circoli), per un totale di oltre 5.000 tra atleti e atlete. Il tutto all’insegna dell’integrazione e dell’inclusione. Non mancheranno quest’anno gli ex calciatorispecialimanifestazione: presenti Christian, Fabioe David, ma anche Sarah Felberbaum, moglie di De Rossi. Claudio ...

