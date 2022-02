Ounas non ha niente al cuore: ok le visite post-Covid. Si è fermato Tuanzebe, lavoro in palestra per lui (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Napoli perde Lozano – nelle prossime ore capiremo per quanto tempo – ma ritrova Adam Ounas. All’algerino erano state diagnosticate delle anomalie cardiache dopo aver contratto il Covid durante la Coppa d’Africa. Oggi, al rientro, ha svolto le visite previste dal protocollo dopo la positività al virus e non è stato riscontrato alcun problema: l’esito è negativo. Spalletti, dunque, può sorridere. S’è fermato Tuanzebe: ha una lombalgia, lavoro in palestra per lui. Gli azzurri preparano il match contro il Venezia in programma domenica 6 febbraio alle ore 15 per la 24esima giornata di Serie A. lavoro sul campo 2 per la squadra. Dopo una prima fase di torello e partita con le porticine il gruppo ha svolto partita a tema ed esercitazione tattica. ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 3 febbraio 2022) Il Napoli perde Lozano – nelle prossime ore capiremo per quanto tempo – ma ritrova Adam. All’algerino erano state diagnosticate delle anomalie cardiache dopo aver contratto ildurante la Coppa d’Africa. Oggi, al rientro, ha svolto lepreviste dal protocollo dopo la positività al virus e non è stato riscontrato alcun problema: l’esito è negativo. Spalletti, dunque, può sorridere. S’è: ha una lombalgia,inper lui. Gli azzurri preparano il match contro il Venezia in programma domenica 6 febbraio alle ore 15 per la 24esima giornata di Serie A.sul campo 2 per la squadra. Dopo una prima fase di torello e partita con le porticine il gruppo ha svolto partita a tema ed esercitazione tattica. ...

