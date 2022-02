Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 5 e 6 febbraio | ecco i segni zodiacali favoriti dalle stelle

Leggi su cityroma

(Di venerdì 4 febbraio 2022) Ariete – Vi aspettano due giorni davvero positivi e produttivi. Ritorneranno problemi del passato, ma in una luce più positiva. Siete molto determinati nel volere superare eventuali difficoltà che si presentano sul vostro cammino. Siete infatti più forti e meno critici su voi stessi. Potreste iniziare qualcosa di bello in primavera. Saturno è dissonante, ma non impedirà le vostre ambizioni che in questo periodo sono davvero notevoli. Toro – Da tempo state attraversando una fase difficile sia per i rapporti con gli altri che in famiglia. Dovete tenere duro perchè tutto ciò durerà ancora fino a metà del mese. Non disperate, questo stato di cose non manderà a monte tutto quello che avete fatto di buono di recente ma vi metterà solo un pò a disagio. Dopo gli ultimi due giorni pesanti adesso si va verso il fine settimana, e starete molto meglio. Gemelli – L’...