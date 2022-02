Oroscopo di Paolo Fox di febbraio: mese di sfide per il segno del Cancro (Di venerdì 4 febbraio 2022) ARIETE – febbraio sarà un mese complicato, molti di voi riceveranno una brutta batosta e il lavoro porterà altre preoccupazioni. Le prime due settimane di febbraio porteranno conflitti di natura sentimentale. I problemi di coppia saranno acutizzati dalle pressioni sul lavoro. Sarà davvero fondamentale cercare di non innervosirsi, anche per il bene della vostra salute. Attenzione ai tradimenti, non abbassate la guardia nei weekend. Gli ultimi giorni di febbraio porteranno un po’ di meritato sollievo. TORO – In questo mese di febbraio godrete dell’influenza positiva di Venere e Marte. Arriveranno piacevoli notizie sul lavoro. La posizione di Saturno consiglia prudenza negli investimenti, sarà facile trovarsi sommersi di spese. Parlando della vita sentimentale e amorosa, ... Leggi su cityroma (Di venerdì 4 febbraio 2022) ARIETE –sarà uncomplicato, molti di voi riceveranno una brutta batosta e il lavoro porterà altre preoccupazioni. Le prime due settimane diporteranno conflitti di natura sentimentale. I problemi di coppia saranno acutizzati dalle pressioni sul lavoro. Sarà davvero fondamentale cercare di non innervosirsi, anche per il bene della vostra salute. Attenzione ai tradimenti, non abbassate la guardia nei weekend. Gli ultimi giorni diporteranno un po’ di meritato sollievo. TORO – In questodigodrete dell’influenza positiva di Venere e Marte. Arriveranno piacevoli notizie sul lavoro. La posizione di Saturno consiglia prudenza negli investimenti, sarà facile trovarsi sommersi di spese. Parlando della vita sentimentale e amorosa, ...

Advertising

zazoomblog : Oroscopo di Paolo Fox del 4 febbraio: Toro sereno - #Oroscopo #Paolo #febbraio: #sereno - infoitcultura : Oroscopo di Paolo Fox di febbraio: mese di sfide per il segno del Cancro - infoitcultura : Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 5 e 6 febbraio: ecco i segni zodiacali favoriti dalle stelle - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone e Vergine Venerdì 4 febbraio 2022 - #Oroscopo… - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete Toro Gemelli Cancro Leone e Vergine Venerdì 4 febbraio 2022 - #Oroscopo… -