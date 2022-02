Oroscopo di Paolo Fox 4 febbraio: amore e lavoro al top questo venerdì (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ariete – In amore la situazione è di stallo, ma al mattino, poi nel pomeriggio la Luna sarà con te e ci sarà molta più energia! Toro – In amore torna il sereno e gli amori che nascono ora sono coinvolgenti. Sul lavoro, periodo ottimo per chi vuole rimettersi in gioco! Gemelli – In amore ora bisogna parlare chiaramente, ma occhio alle storie con i nati sotto il segno dei Pesci e del Sagittario. Sul lavoro, ci sono piccoli problemi economici da risolvere! Cancro – In amore c’è qualcosa di strano nell’aria, soprattutto nel pomeriggio. Sul lavoro, hai voglia di iniziare nuovi progetti, ma occhio perché Marte è opposto e bisogna essere cauti! Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ariete – Inla situazione è di stallo, ma al mattino, poi nel pomeriggio la Luna sarà con te e ci sarà molta più energia! Toro – Intorna il sereno e gli amori che nascono ora sono coinvolgenti. Sul, periodo ottimo per chi vuole rimettersi in gioco! Gemelli – Inora bisogna parlare chiaramente, ma occhio alle storie con i nati sotto il segno dei Pesci e del Sagittario. Sul, ci sono piccoli problemi economici da risolvere! Cancro – Inc’è qualcosa di strano nell’aria, soprattutto nel pomeriggio. Sul, hai voglia di iniziare nuovi progetti, ma occhio perché Marte è opposto e bisogna essere cauti! Entra nel gruppodiFox cliccando QUI Entra nel gruppo...

Advertising

Emycaiazzo22 : RT @trash_italiano: Oroscopo di Paolo Fox dal 08 al 14 Ottobre 2018 - PasqualeMarro : #Oroscopo Paolo Fox di domani 04 Febbraio, segno per segno - zazoomblog : Oroscopo Paolo Fox Sagittario domani 4 febbraio e tutti i segni: amore lavoro e fortuna - #Oroscopo #Paolo… - controcampus : Sei tra i segni favoriti in classifica... ??scopri cosa può succederti?? ? #oroscopo #zodiaco #paolofox ? - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox oggi 3 febbraio 2022, le previsioni segno per segno -