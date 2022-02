Ordine di sfilata cerimonia d’apertura Olimpiadi Pechino 2022: quando arriva l’Italia? (Di giovedì 3 febbraio 2022) Le Olimpiadi di Pechino 2022 si apriranno ufficialmente con la cerimonia d’apertura in programma venerdì 4 febbraio (ore 13.00 italiane). I Giochi sono già incominciati con le partite della fase a gironi di curling doppio misto e di hockey su ghiaccio, oltre che con le prove cronometrate di discesa maschile e di slittino, ma soltanto domani il sipario si alzerà definitivamente su questa rassegna a cinque cerchi tanto tribolata a causa della pandemia. In uno stadio a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria, si accenderà il sacro braciere olimpico, verrà pronunciata la consueta formula di apertura dell’evento, avrà luogo uno spettacolo di intrattamento e come sempre ci sarà l’imperdibile sfilata delle Nazioni. Olimpiadi Pechino ... Leggi su oasport (Di giovedì 3 febbraio 2022) Ledisi apriranno ufficialmente con lain programma venerdì 4 febbraio (ore 13.00 italiane). I Giochi sono già incominciati con le partite della fase a gironi di curling doppio misto e di hockey su ghiaccio, oltre che con le prove cronometrate di discesa maschile e di slittino, ma soltanto domani il sipario si alzerà definitivamente su questa rassegna a cinque cerchi tanto tribolata a causa della pandemia. In uno stadio a porte chiuse a causa dell’emergenza sanitaria, si accenderà il sacro braciere olimpico, verrà pronunciata la consueta formula di apertura dell’evento, avrà luogo uno spettacolo di intrattamento e come sempre ci sarà l’imperdibiledelle Nazioni....

